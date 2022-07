Lightyear Zero – Der Sonnenkönig 1000 Kilometer ohne Ladestopp und ein Drittel der Energie gratis – mit seinen Solarzellen will der Lightyear Zero die Elektromobilität auf den Kopf stellen. Dieter Liechti

Firmengründer und Lightyear-CEO Lex Hoefsloot mit dem Erstlingswerk «Zero» Foto: Lightyear

Den ersten Kilometer fährt er kaum schneller als Schrittgeschwindigkeit, doch dafür braucht er weder Sprit noch Strom aus der Batterie, sondern die Energie für seine Jungfernfahrt liefert dem Lightyear Zero die Sonne. Denn die gut fünf Meter lange Flunder aus Holland ist das erste serienreife Solarauto der Welt. Entwickelt von fünf Studenten der Uni Eindhoven, die vor nicht einmal zehn Jahren die Solar World Challenge in Australien gewonnen und erst 2016 ihre eigene Firma gegründet haben, will das Auto nicht weniger als die Elektromobilität auf den Kopf stellen – oder zumindest ihre grössten Probleme lösen. «Wir nehmen den Fahrern endgültig die Reichweitenangst, machen das Laden zur Nebensache und drücken langfristig auch die Kosten», verspricht Lex Hoefsloot. Wobei zumindest Letzteres bei einem stolzen Startpreis von rund 300’000 Franken eine mutige Ansage ist.