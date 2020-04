Michael Suter, wie erleben Sie die aktuelle Situation?

Ich verfolge die Corona-Krise sehr eng, ich tausche mich dazu auch regelmässig mit Bekannten auf verschiedenen Kanälen aus. Wir selbst sind seit dem 13. März quasi zu fünft in Familienquarantäne. Uns geht es gut, wir sind alle gesund. Aus dem Haus gehen wir nur für notwendige Besorgungen von Lebensmitteln in der Region. Wir nutzen lokale Angebote auf dem Bauernhof oder von Restaurants, die jetzt etwas Take-away anbieten. Ansonsten machen wir mit der Familie viel Sport, wir profitieren so sehr wie noch nie von unserem Garten. Wir versuchen, im kleinen Rahmen das Beste aus der Situation zu machen. Der familiäre Zusammenhalt steht an erster Stelle.