Zürcher Stadtoriginal ist gestorben – «Der Staat hat ihn verrotten lassen» Der Millionärssohn Kalman von Csazy ist in seiner Wohnung am Goldbrunnenplatz verstorben. Am Ende seines tragischen Lebens lebte er von 430 Franken im Monat. Sascha Britsko

Dem verarmten und schwer kranken Ex-Multimillionär Kalman von Csazy drohte die Ausschaffung. Nun ist er gestorben. Foto: Boris Müller

«Wissen Sie, ich bin oft zur falschen Zeit im falschen Auto gesessen», Kalman von Csazy hustet, «aber ich habe mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Und hier will ich auch sterben. Lange gehts ja nicht mehr.» Mit diesem Satz endet das Porträt über den ungarischen Millionärssohn Kalman «Kalmi» von Csazy, das im April 2021 im «Tages-Anzeiger» erschienen ist. Was von Csazy damals nicht wusste: Er sollte recht behalten.

Am 11. November 2021, knapp acht Monate später, erlitt von Csazy einen Herzstillstand in seiner Wohnung am Goldbrunnenplatz im Zürcher Quartier Wiedikon. Er wurde 80 Jahre alt.