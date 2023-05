Förderung ab Sommer 2025 – Der Stadtrat Kloten will eine Klasse für Sporttalente 24 sportlich talentierte Kinder sollen ab 2025 in einer speziell dafür geschaffenen Klasse in Kloten unterrichtet werden. Nach drei Jahren wird Bilanz gezogen. Martin Liebrich

Die Schule Kloten wird richtig sportlich. Dies zumindest schlägt der Stadtrat vor – der Gemeinderat wird darüber befinden müssen. Konkret: Rund zwei Dutzend Sporttalente könnten dereinst in Kloten unterrichtet werden. In einem dreijährigen Versuch, so die Idee, wird ab Start des Schuljahrs 2025/26 eine Sportklasse im Sekundarschulhaus Spitz geführt. Im dritten Jahr wird der Versuch durch Stadt und Kanton evaluiert.

Unterrichtet werden sollen Talente aus den Sportarten Unihockey, Fussball, Eishockey und Volleyball. «Dies insbesondere, da die sportlichen Leistungszentren im Zürcher Unterland einen ausgewiesenen Bedarf an Sporttalentplätzen in der Stadt Kloten haben und diese aufgrund ihrer Lage die Verbindung zwischen Unterricht-Training-Familie für die Sporttalente stark unterstützt», heisst es dazu in der Weisung an den Gemeinderat Kloten. Und weiter. «Für die Zusammenarbeit mit der Sporttalentklasse konnten bereits der Grasshopper-Club Zürich, der EHC Kloten, der Unihockeyclub Kloten-Dietlikon Jets und die Volleyball-Academy Zürich als Partner gewonnen werden.»

Aufgelistet werden auch die Kosten für den Versuch: «Zusammengefasst führt das Pilotprojekt von Januar 2024 bis Juli 2028 zu Kosten von insgesamt 922’800 Franken für die Stadt Kloten.» Inklusive Mehrwertsteuer. Der Betrag versteht sich als Defizitgarantie. Die Idee ist aber, dass kein Defizit aufläuft. Die Stadt Kloten als Trägergemeinde wird festlegen, wie hoch die Schulgelder für die zu unterrichtenden Kinder sind. Wobei der Kanton eine maximale Höhe bestimmt. Derzeit belaufen sie sich an verschiedenen ähnlichen Schulen auf 19’700 Franken pro Talent und Schuljahr.

Andere Gemeinden müssen auch zahlen

Diese Schulgelder werden bezahlt von der Wohngemeinde der jeweiligen Eltern. Das bedeutet für Kloten: Damit die Schulklasse kostendeckend geführt werden kann, müssen 16 Sporttalente aus anderen Gemeinden unterrichtet werden. Die Gemeinden müssen dann der Schule Kloten einen Beitrag überweisen. Einen Rettungsschirm gibt es dabei auch noch. Sollten sich für das erste Jahr nicht genügend Talente finden, wird die Klasse gar nicht erst eröffnet. Die Gefahr, dass dies passiert, wird aber als «gering» bezeichnet.

Die Aufnahme in die Sporttalentklasse ist nur für Schülerinnen und Schüler mit einer regionalen oder nationalen Swiss Olympic Talent Card möglich. Ähnliche Angebote bestehen im Kanton Zürich übrigens auch für künstlerisch begabte Schülerinnen und Schüler. Auf kantonaler Ebene bestehe zurzeit aber kein Bedarf an einem Ausbau von Kunst-Schulplätzen, heisst es in der Weisung an den Gemeinderat der Stadt Kloten. Dieser soll noch im Sommer darüber befinden.

