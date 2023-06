Otelfingen – Der Startschuss für das Dorffest 2026 ist gefallen Eigentlich sollte das Fest im 10-Jahres-Rhythmus stattfinden. 2014 war es letztmals so weit. Jetzt werden Helferinnen und Helfer für 2026 gesucht.

Vom 21. bis 23. August 2026 soll wieder ein Dorffest in Otelfingen stattfinden. Als Startschuss hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung das Datum fixiert. Vom Freitag bis am Sonntag soll in Otelfingen Ausnahmezustand herrschen und das grosse Dorffest steigen.

Vom 10-Jahres-Rhythmus des Dorffestes musste bereits bei der letzten Durchführung im Jahr 2014 (statt 2015) aufgrund von Terminkollisionen abgewichen werden, und auch bei der nächsten Durchführung kann am 10-Jahres-Rhythmus nicht ganz festgehalten werden. Nichtsdestotrotz soll ein tolles Dorffest von Otelfingen für Otelfingen und die Region auf die Beine gestellt werden. Allerdings bedarf es dazu noch einiger helfender Hände, die dem Fest auf die Beine helfen. Gesucht werden Verantwortliche für die Arbeit im Organisationskomitee (OK) – egal ob als Vertretende von Vereinen oder als Einwohnerinnen oder Einwohner von Otelfingen. Melden können sich Interessierte beim Gemeinderat bis am 30. Juni. Für Auskünfte steht Gemeinderat Franz Strub (079 255 42 77 oder franz.strub@otelfingen.ch) zur Verfügung.

red

