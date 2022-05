Neuer Pächter gefunden – Der Sternen in Wil wird wieder zu einer richtigen Dorfbeiz Die Crew des Häxehüüsli in Baltenswil übernimmt im Herbst den Sternen in Wil. Die Chancen stehen gut, dass damit endlich ein langfristiger Pächter gefunden wurde. Manuel Navarro

Sie übernehmen den Sternen in Wil: Viktor «Vige» Porchet und seine Frau Zeze sowie Geschäftsführerin Sonja Baumann (von links). Foto: Balz Murer

Seit fast zwei Jahren steht der Sternen in Wil nun schon leer. Wieder einmal, denn schon in der jüngeren Vergangenheit blieben die Herdplatten in der Küche des Restaurants mitten im Dorfzentrum immer wieder einmal für längere Zeit kalt. Sechs Pächterwechsel gab es in den vergangenen 15 Jahren, die letzten Wirte warfen nach knapp drei Jahren die Flinte ins Korn.