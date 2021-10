SRF streicht Musik-«Specials» – Der «Störsender» steckt in der Krise Prominente Moderatoren wie Nik Hartmann und Stefan Büsser haben SRF 3 verlassen. Jetzt wird auch noch an der musikalischen DNA geschraubt. Damit droht der Sender seine Identität zu verlieren. Andreas Tobler , Ane Hebeisen

Oftmals schweigen die Moderatorinnen und Moderatoren über die gespielte Musik. So indiskutabel ist inzwischen die Auswahl der Songs auf SRF 3. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Studio-Webcam zeigt den multipel tätowierten Moderator Mathias Schenk, wie er am Programmcomputer herumnestelt. Dazu ertönt ein ziemlich indiskutabler Schmachtfetzen von James Blunt. Ein Reissbrett-Popsong, der offenkundig nicht viel mit der Lebenswirklichkeit des Moderators zu tun hat. Abmoderieren mag er ihn jedenfalls nicht. Es schweigt des Moderators Höflichkeit. Es ist ein ganz normaler Nachmittag auf SRF 3.

Nicht ganz so harmonisch wie in einem James-Blunt-Song geht es derzeit offenbar hinter den Kulissen von SRF 3 zu und her – in der Belegschaft herrscht Verunsicherung: Bereits seit einiger Zeit wird in einer Projektgruppe über die Neuausrichtung des einstigen «amtlich bewilligten Störsenders» beraten. Und zwar so lange schon, dass die SRF-Verantwortlichen ihren eigenen Fahrplan nicht mehr einhalten können: Eine ursprünglich auf Anfang Januar angesagte Neugestaltung des Musikprogramms wird sich verzögern.