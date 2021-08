Zeitreise ins Jahr 1979 – Der Tanz der Geflüchteten in Bülach Dem Schreckensregime in ihrem Heimatland entkommen, fanden 1500 Menschen aus Kambodscha Aufnahme in der Schweiz. Einige von ihnen kamen nach Bülach. Daniela Schenker

Unbeschwertheit sieht anders aus: Geflüchtete zeigen Tänze in Bülach. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Die Männer und Frauen auf diesem Bild tanzen, aber wirklich glücklich wirken sie dabei nicht. Entstanden ist die Aufnahme im Oktober 1979. Sie trägt den Titel «Kambodschanische Flüchtlinge im Flüchtlingslager Bülach». Aus welchem Anlass die Männer und Frauen dort ihre Tänze aufführten, geht aus den Angaben des Bildarchivs nicht hervor. Fest steht, dass die Menschen auf dem Bild eine fürchterliche Odyssee hinter sich bringen mussten, bis sie im Zürcher Unterland in Sicherheit waren.

Zwischen 1978 und 1982 gewährte die Schweiz rund 8000 Menschen aus Indochina Schutz, darunter auch 1500 Kambodschanerinnen und Kambodschanern. In Kambodscha errichteten Kommunisten in den 1970er-Jahren eine der grausamsten Diktaturen der Menschheitsgeschichte, die bis 1979 vermutlich bis zu 1,7 Millionen Menschenleben kostete, ein Viertel der damaligen Bevölkerung. Das Regime liess fast die gesamte intellektuelle Elite des Landes ermorden. Als intellektuell galten schon Menschen, die lesen konnten oder eine Brille trugen. Westliche Medien sprachen von einem «Friedhof von staatsweiten Dimensionen». Als 1979 die vietnamesischen Truppen ins Land einmarschierten, nutzen viele die Möglichkeit, das Land zu verlassen und kamen in völlig überfüllten Lagern in Thailand unter. Die Schweiz suchte damals vor Ort Familien aus, um sie nach der Ankunft am Flughafen Zürich auf verschiedene Flüchtlingszentren, eines davon lag in Bülach, zu verteilen. Dort blieben die Menschen drei Monate, ehe sie auf einzelne Gemeinden verteilt wurden und versuchten, sich mithilfe von Freiwilligen zu integrieren. 1983 lebten 1638 Menschen mit kambodschanischem Pass in der Schweiz. 2019 waren es noch 879.