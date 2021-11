Tanz in Regensdorf – Der TCS-Jahresball bringt Pannenhilfe für Künstler Wie man in Pandemiezeiten nie aufgibt, einen Ball organisiert und so rund 250 Menschen glücklich macht? Der TCS-Ball in Regensdorf zeigte, wie das geht. Beatrix Bächtold

Rund 100 Paare kamen zum TCS-Ball nach Regensdorf. Das waren nur etwa halb so viele wie sonst –aber immerhin.

Foto: Sibylle Meier

Man nehme gut 200 tanzfreudige, elegante Paare, tauche sie einen Abend lang in swingende Rhythmen, tanke sie mit einem Fünfgänger auf, öle sie mit feinsten Tröpfchen – und der Ball rollt. So weit das Rezept, das zeigt: Eigentlich gehört das Organisieren des alljährlichen TCS-Balls im Hotel Mövenpick in Regensdorf zu den leichteren Übungen. Und genau so funktionierte das viele, viele Jahre lang.

Doch Corona liess auch ballmässig keinen Stein auf dem anderen. Aus diesen kantigen Trümmern einen neuen, runden Ball zu bauen, war Schwerarbeit für die damit beauftragen Frauen des Vorstands. «Das Planen war unmöglich. Die ständige Ungewissheit, ob der Ball überhaupt stattfinden kann, war belastend», sagt Gaby Kuratli, eine der beiden. Als langjähriges Vorstandsmitglied der TCS-Sektion Zürcher Unterland und als Stadträtin von Kloten ist sich Kuratli das Planen gewohnt. «Doch das hier kostete extrem viel Kraft», erklärt sie nach dem Dessert, streift einen Moment die Ballschuhe von den Füssen und atmet zischend aus.