Neues Produkt aus Embrach – Der Tee, der aus der Quarantäne kam Eigentlich dreht sich beim Lebensmittelproduzenten «Le delizie Di Capua» alles rund ums eigene Olivenöl. Vater Nicola Di Capua habe aber immer schon von der positiven Wirkung der Olivenbaumblätter gesprochen. Nun sind seine Söhne Thomas und Basil ebenfalls auf den Geschmack gekommen. Katrin Brunner

Die Brüder Basil (links) und Thomas Di Capua experimentieren mit Olivenblättertee. Foto: Leo Wyden

Der Duft, der vom Herd herkommt, erinnert weniger an Oliven als vielmehr an Artischocke und Grüntee. Was da im heissen Wasser köchelt, sind aber getrocknete Olivenbaumblätter. «Es war unser Vater, der uns an dieses Wissen über die Heilkraft von Olivenbaumblättern erinnerte und nicht nachliess, bis wir ebenfalls anfingen, uns damit zu beschäftigen», erzählt Thomas Di Capua und lacht beim Gedanken an die Hartnäckigkeit, die sein Vater beim Thema an den Tag legte.

Pandemie als Chance nutzend

Fast scheint es für Aussenstehende ein Glücksfall gewesen zu sein, dass Thomas und seine Frau im letzten Herbst in die Quarantäne mussten. Zeit, um sich um die mögliche Verwendung der Blätter zu kümmern. Bisher grub er diese bei der Olivenernte jeweils unter die Erde als Gründünger. Im heimischen Olivenhain im italienischen Bonefro wachsen rund 2000 Bäume der Bergolive. Genug, um mit den Blättern zu experimentieren. So füllten die Embracher also unter anderem den Kofferraum ihres Autos und brachten, zusammen mit dem Öl, auch mehrere Kilo Blätter nach Hause. Diese trocknen nun im luftigen Dachstock des ehemaligen Amtshauses, welches sich just in der Nachbarschaft des bekannten Teatro Di Capua befindet.