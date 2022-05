Motorradflut im Unterland – Der Töff-Hype klingt wieder ab Corona und neue Gesetze liessen die Zahl der Töffprüfungen explodieren. Jetzt normalisiere sich die Nachfrage, sagt Fahrlehrer-Verbandschef Willi Wismer aus Winkel. Florian Schaer

Innert vier Monaten nach Erhalt des Lernfahrausweises müssen die drei Grundkurse absolviert werden. Auch Fahrlehrer-Verbandschef Willi Wismer gibt die Kurse. Foto: Patrick Gutenberg

«Diese gerade Spurgasse hier sollt ihr so langsam fahren wie möglich», sagt Willi Wismer. «Je länger ihr braucht, desto besser. Aber wer den Fuss am Boden hat, ist natürlich disqualifiziert.» Eine Fahrschülerin und drei Fahrschüler sind es, die sich mit ihren Töff an diesem Samstagvormittag auf den Übungsparcours wagen, den ihr Fahrlehrer auf dem Parkplatz hinter dem Vetropack-Gebäude in Bülach abgesteckt hat. Die Führerscheinanwärter absolvieren den ersten von drei Grundkursen, die insgesamt immerhin 12 Stunden umfassen. Der Praxisstoff für heute: Vollbremsung, Slalomfahren – und eben auch das kontrollierte Langsamfahren. «Ich sage dem per Du werden mit dem Töff», sagt Wismer.