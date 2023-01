Neues zum Todesfall in Zürich – Der Tote aus der Limmat ist identifiziert Der Mann, der in der Nacht auf Samstag nach der Bergung aus dem kalten Wasser geborgen wurde, ist ein 53-jähriger Deutscher. Pascal Unternährer Ev Manz

Zwischen Landesmuseum und Neumühlequai: In diesem Teil der Limmat ist der 53-Jährige geborgen worden. Foto: Google Maps

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann, der nur mit einer roten Badehose bekleidet war, aus der Limmat geborgen worden. Er trieb bewegungslos im 7 Grad kalten Fluss und war um 2 Uhr von einer Passantin entdeckt worden. Trotz Reanimationsversuchen durch Rettungsfachleute ist der Mann kurz darauf im Spital verstorben.

Nun ist die Identität des Mannes klar. Laut Mitteilung der Stadtpolizei Zürich vom Montag handelt es sich um einen 53-jährigen Deutschen. Er war nach Angaben von Judith Hödl, Sprecherin der Stadtpolizei Zürich, in der Region Zürich wohnhaft.

Keine Hinweise auf ein Delikt

Die Obduktion des Rechtsmedizinischen Instituts lieferte laut Hödl keine Hinweise auf ein Delikt. Der Mann dürfte wohl an einer Unterkühlung gestorben sein.

Hinweise von Zeuginnen und Zeugen sind bei der Stadtpolizei bisher keine eingegangen. Deshalb ist auch noch unklar, wo der Mann in die Limmat oder allenfalls in den See gestiegen ist. Gefunden wurde der Mann nahe des Neumühlequais gegenüber des Platzspitzparks.

Einen Zusammenhang mit dem städtischen Winterschwimm-Angebot in der Badi Utoquai sieht die Stadtpolizei nicht. Seit November ist das Bad am Wochenende zeitweise geöffnet, und die Swiss Cold Training Association bietet Kältetrainings im Seewasser an.

Pascal Unternährer ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Seit 2012 berichtet er vor allem über politische Themen aus der Stadt und dem Kanton Zürich. Zuvor war er 12 Jahre lang ausschliesslich beim Winterthurer «Landboten» tätig. Mehr Infos @pu20000 Ev Manz ist Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Nach ihrer Unterrichtstätigkeit als Sekundarlehrerin hat sie Kommunikation studiert. Sie berichtet seit 2012 schwerpunktmässig über Schul- und Familienthemen sowie über Politik, Bauten und Menschen in der Stadt Zürich und Region. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.