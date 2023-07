Anfrage im Kantonsrat – Der Transitmüll von ausserhalb Schengen Nicht alles darf ins Handgepäck. Jetzt wollen zwei Kantonsräte der Grünen wissen, wie viel in Kloten bleibt und im Müll landet. Florian Schaer

Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich. Auch Transitpassagiere haben diese zu durchlaufen. Foto: Sibylle Meier (Archiv)

Die Weisungen sind klar: Sackmesser, Schere, Powerbanks, Kosmetika – so manches gehört nicht ins Handgepäck. Meist aus Versehen gelangen verbotene Gegenstände doch in die Tasche und werden den Passagieren an der Sicherheitskontrolle abgenommen. Es ist aber ein bestimmter Fall, der die beiden grünen Kantonsräte Benjamin Krähenmann (Zürich) und Benjamin Walder (Wetzikon) interessiert: Der Fall der Transitpassagiere, die von ausserhalb Schengen via Zürich reisen. Denn diese, so schreiben die Kantonsräte in ihrer Anfrage an den Regierungsrat, seien oft gezwungen, gewisse Inhalte des Handgepäcks in Zürich zu entsorgen. «Zum Beispiel müssen volle Wasserflaschen oder Kosmetika, die in London nicht beanstandet wurden, in Zürich weggeworfen werden», schreiben sie in ihrer Anfrage an den Regierungsrat. «Dies, weil für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Zürich keine modernen Scanner mit Computertomografie im Einsatz sind.»

Neben Wasserflaschen oder Kosmetika würden auch elektronische Geräte und Batterien an der Sicherheitskontrolle abgenommen, meinen Walder und Krähenmann. Jetzt verlangen sie vom Regierungsrat genaue Zahlen zu diesen Abfalltypen am Flughafen. Und sie wollen wissen, was die Flughafen Zürich AG tut und zu tun gedenke, um die Wiederverwendung intakter Güter sicherzustellen.

