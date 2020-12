Kreisgemeindeversammlung Eduzis – Der Trennung steht kaum noch was im Weg An der Kreisgemeindeversammlung der Schulpflege Eduzis wurde die Urnenvorlage für die Trennung des Oberglatter Gebiets Hofstetten abgesegnet. Astrit Abazi

Die Schule Eichi wird im Sommer 2021 voraussichtlich die letzten Schülerinnen und Schüler aus Hofstetten empfangen. Foto: Balz Murer

Die Gemeindeversammlung der Sekundarschule Eduzis in Niederglatt, Niederhasli und Hofstetten stellte sich als eine kurze Angelegenheit heraus. 21 Stimmberechtigte hatten sich am Dienstag in der Mehrzweckhalle Eichi in Niederglatt eingefunden.

Das Budget – der erste Punkt der Versammlung – wurde fast einstimmig angenommen. Es verzeichnet einen Aufwand von 14,6 Millionen Franken und einen Totalertrag von 14,7 Millionen Franken. Der geplante Ertragsüberschuss liegt damit bei 118’000 Franken. Es sei jedoch schwierig gewesen, das Budget zu planen; der eine Grund liegt, wie fast überall, in der Pandemie und den dadurch sinkenden Steuererträgen.

Im Rahmen der vorberatenden Gemeindeversammlung präsentierte die Schulpflege zwei Urnenvorlagen, über welche im März 2021 abgestimmt wird. Die erste Vorlage betrifft die Neuzuweisung des Oberglatter Ortsteils Hofstetten an die Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt, die zweite die Totalrevision der Gemeindeordnung nach dem neuen Gemeindegesetz.

Anders als sich die Gemeinde Oberglatt wohl erhofft hatte, wurde der Schülerzuweisungsvertrag mit der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt nicht debattiert. Dieser regelt die gestaffelte Trennung von Hofstetten von der Schulpflege Eduzis. Der Oberglatter Gemeinderat hatte in einer Pressemitteilung empfohlen, dass bereits ab nächstem Jahr Jugendliche aus Hofstetten nach Rümlang in die Schule gehen. Beide Schulpflegen hatten diesem Vorschlag aus organisatorischen und pädagogischen Gründen widersprochen. Beide Vorlagen wurden von der Gemeindeversammlung abgesegnet.