Anzeigen und Hausverbot – Der Trychler, der die Revolution probt Andy Benz ist das Aushängeschild der Protestbewegung gegen das Covid-Gesetz. Seine Wut auf den Staat startete schon vor der Pandemie – und eskalierte an einer Gemeindesversammlung. Cyrill Pinto

Freiheitstrychler Andy Benz an einer Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen in Bern. Foto: Tamedia Raphael Moser

Seit Monaten befindet er sich im Protestmodus. Fast täglich ist Andy Benz mit seinen Freiheitstrychlern irgendwo in der Schweiz im Einsatz, um gegen die in ihren Augen Behördenwillkür zu demonstrieren. So laut er seine Meinung mit seinen Glocken kundtut, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ist nicht ganz einfach. Nach mehrfachen Anfragen willigt er widerwillig auf ein Treffen ein – und erscheint dann mit einem Begleiter. So missmutig er gegenüber den Medien ist, mit der Zeit öffnet er sich dann doch und berichtet von seinem Ärger mit Behörden und auch stolz von seiner Arbeit als Bauleiter, die ihn bis ins Herz von Afrika führte.