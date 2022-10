Fast 60 Jahre alter Turm – Der Turm auf dem Stadlerberg wurde gefällt Die Arbeiten am neuen Stadlerturm können nun beginnen. Dieser wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 wieder begehbar sein. Astrit Abazi

Der 25 Meter hohe Stadlerturm wurde 1964 errichtet. Foto: Gemeinde Stadel

In Stadel geht ein kleines Stück Geschichte zu Ende: Am Donnerstag, 20. Oktober, um 10 Uhr wurde der Aussichtsturm auf dem Stadlerberg endgültig abgerissen. Die Mitarbeitenden des Forstreviers Egg-Ost hatten den fast 60 Jahre alten Turm in einer spektakulären Aktion kontrolliert gefällt. Die Arbeiten am neuen Turm können damit nach mehreren Rückschlägen beginnen, damit er nächstes Jahr wieder begehbar ist.