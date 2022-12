Der Kultclub am Spengler-Cup – Der typischste Ambri-Spieler kam in Bolivien auf die Welt Die Biancoblù zelebrieren gern den Status des Aussenseiters, der für den Erfolg längere Wege gehen muss. Keiner verkörpert dies besser als Isacco Dotti. Kristian Kapp

Gastspiel in Davos: Ambris verteidigende Dotti-Brüder Isacco (rechts) und Zaccheo beim Kongresszentrum vor dem Nachmittagsspiel. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es ist noch gar nicht so lange her, als Isacco Dotti sich damit abgefunden hatte, dass es für eine Profikarriere im Eishockey halt doch nicht reichen würde. Dass er 2013 als 20-Jähriger den direkten Sprung von Ambris Junioren in die 1. Mannschaft nicht schaffte, war ja noch kein Beinbruch. Den Umweg via eine tiefere Liga nahm der Tessiner gern an; als Verteidiger mit überschaubarem Talent, aber kämpferischen Stärken hatte er damit rechnen müssen, dass in der NLA sich nicht sofort alle Türen für ihn öffnen.