Über 400 Impfungen pro Tag – Der Umgang im Impfzentrum Bülach wird gehässiger In der Stadthalle Bülach kommt es öfter zu Streitigkeiten. Denn jetzt lassen sich immer mehr Personen impfen, die sich vom Bundesrat unter Druck gesetzt fühlen. Flavio Zwahlen

Die ausgeweitete Zertifikatspflicht hat diese Woche zu einem Ansturm auf die Impfzentren geführt. Im Bild das Impfzentrum Lerchenfeld in St. Gallen. Foto: Daniel Ammann

Seit Montag gilt in der Schweiz die ausgeweitete Zertifikatspflicht. Betrachtet man die Impfzahlen, greift die Strategie des Bundesrats: Trotz des teils harschen Widerstands gegen die neuen Massnahmen sind die Impfzahlen diese Woche angestiegen. Erhielten im Impfzentrum Bülach in der vergangenen Woche noch täglich 300 Personen einen Piks, sind es nun über 400. Rund die Hälfte von ihnen kommen spontan in der Stadthalle vorbei, um sich impfen zu lassen. Als das sogenannte Walk-in-Angebot Mitte Juli in der Stadthalle eingeführt wurde, nutzten es gerade mal zehn Personen pro Tag.