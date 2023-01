Verflixte Jobsuche – Der Unerwünschte – Bodenmann stemmt sich gegen sein Karriereende Er spielt im ersten Block, er spielt Powerplay, er trifft – doch die ZSC Lions wollen nicht mit dem 35-Jährigen verlängern. Zug will ihn auch nicht und in Kloten ist er nicht mehr erwünscht. Angelo Rocchinotti

ZSC-Stürmer Simon Bodenmann erhält auch unter dem neuen Trainer Marc Crawford viel Vertrauen, spielt im ersten Block und kommt auch im Überzahlspiel zum Einsatz. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Montagabend in der Swiss-Life-Arena: EVZ-Sportchef Reto Kläy wird nach dem 3:2-Sieg des ZSC auf Simon Bodenmann angesprochen. Aber nicht etwa wegen des Checks an Dominik Schlumpf, bei dem sich der Verteidiger verletzt. Es geht um die Zukunft des Stürmers, und ob der EVZ Interesse bekundet. Kläy winkt ab. In Zug gebe es keinen Platz. Bodenmann werde aber bestimmt einen Verein finden, man müsse sich nur seine Leistungen anschauen, meint Kläy. So oder so ähnlich tönt es auch andernorts. Kein Wunder.