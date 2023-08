Interview zur Entgleisung im Gotthard – «Der Unfall zeigt, wie der Schweizer Eisen­bahn­betrieb an seine Grenzen stösst» Der Gotthard-Tunnel ist tagelang gesperrt, Alternativen gibt es nur beschränkt. Bahnexperte Walter von Andrian kritisiert die Verkehrspolitik der letzten zwanzig Jahre. Nina Fargahi

Der entgleiste Güterwagen rammte und beschädigte das gelbe Spurwechseltor. Foto: Leserin

Wer von der Deutschschweiz ins Tessin reisen möchte oder umgekehrt, muss mit Unannehmlichkeiten rechnen. Ein Zug ist am Donnerstag im Gotthardtunnel entgleist, weshalb die Strecke nun tagelang gesperrt ist. Passagierzüge werden derzeit über die Gotthard-Panoramastrecke umgeleitet, was allerdings eine Verzögerung von einer Stunde bedeutet. Rudolf Büchi, stellvertretender Leiter Infrastruktur der SBB, informierte am Freitag an einer Medienkonferenz über die Lage im Gotthard. «So ein grosser Unfall kommt wohl nur einmal in hundert Jahren vor.»