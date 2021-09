Cargo Sous Terrain – Der unterirdische Gütertransport ist einen grossen Schritt weiter Das Megaprojekt Cargo Sous Terrain hat die Unterstützung des Bundesrats und des Parlaments. Güter sollen unterirdisch transportiert werden – auch nach Opfikon. Anna Bérard

Cargo Sous Terrain will Güter unterirdisch in Containern durch das Schweizer Mittelland transportieren. Visualisierung: CST

Seit Montag ist klar: Auch der Nationalrat befürwortet das Logistikprojekt Cargo Sous Terrain. Damit hat das unterirdische Transportsystem die Unterstützung beider Parlamentskammern. Das neue Gesetz über den unterirdischen Gütertransport (UGüTG) dürfte in Kraft treten, sobald die letzten Details bereinigt sind. Damit ist die juristische Grundlage für den unterirdischen Gütertransport durch die Schweiz geschaffen.

Doch was bringt das Infrastrukturprojekt den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region? Cargo Sous Terrain will den Gütertransport in einem Tunnelsystem abwickeln. Statt per Lastwagen oder Bahn sollen Güter in selbstfahrenden Containern unterirdisch durchs Schweizer Mittelland fahren. Somit werden Strassen und Schiene entlastet.