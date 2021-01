Porträt des Charakterdarstellers – Der unterschätzteste Schauspieler in Hollywood? Michael Stuhlbarg übernimmt Nebenrollen, fällt aber mehr auf als viele Stars. In der Thrillerserie «Your Honor» spielt er jetzt einen Verbrecherboss, der um seinen Sohn trauert. Pascal Blum

Begann seine Karriere im Theater und versteht sich als Vertreter des liberalen Judentums: Michael Stuhlbarg. Foto: Taylor Jewell (Invision, AP)

Der Schauspieler Michael Stuhlbarg hat in den letzten Jahren so einige Rollen gespielt, aber es gibt ein paar, die sind besonders erwähnenswert. Da wären der Professor in «A Serious Man» (2009), der Professor in «Call Me By Your Name» (2017) und der Professor in «Shirley» (2020). Tatsächlich hat Michael Stuhlbarg inzwischen so viele Professoren gespielt, dass man ihn sich gar nicht mehr ohne Cord-Jackett vorstellen kann.

Michael Stuhlbarg gehört zu jenen Hollywood-Gesichtern, die immer irgendwo auftauchen, wobei man sich meistens nicht mehr an deren Namen erinnern kann. Eine Nebenfigur in der dritten Staffel einer Krimiserie, ein Element im Ensemble, das ist Michael Stuhlbarg.