Jakob Ingebrigtsen an der Athletissima Lausanne – Der Vater coachte ihn zum Superläufer – nun reden sie kaum noch miteinander An der Seite von Jakob Ingebrigtsen (21) war stets Vater Gjert, dann kam es zum Bruch. Nun treffen sie sich noch zufällig beim Gassigehen. Die Geschichte einer Entfremdung. Christian Brüngger

Jakob Ingebrigtsen und Vater Gjert in einer Aufnahme von 2019. Foto: Imago

«Gjerts Methode» heisst das Buch von Gjert Ingebrigtsen. Es kam letzten Herbst heraus und erzählt, wie der Autodidakt seine Buben Henrik, Filip und Jakob zu Europameistern über 1500 m formte (er hat noch drei weitere Söhne und eine Tochter). Jakob ist mit 21 Jahren bereits Olympiasieger und Weltmeister, der beste europäische Läufer in diesem Alter, den sein Sport je kannte. Am Freitag ist er an der Athletissima in Lausanne zu sehen.