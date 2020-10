Mit viel Gefühl und geübtem Auge am Ball: Züri Unterlands Routinier Thomas Schatzmann beobachtet, wie sein Lob-Ball über Colombiers Doppelblock hinweg segelt. Wenige Tage nach dem 3:1-Heimsieg in dieser Finalrunden-Partie vom 8. März ging die vergangene Saison wegen des Coronavirus-Ausbruchs vorzeitig zuende. Den Neuenburgern werden die Unterländer nach deren freiwilligen Gruppenwechsel von der West- in die Ostgruppe der NLB schon in der Qualifikation gegenüber stehen.

Foto: Leo Wyden