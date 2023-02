Volleyball: 3:1 über Basel – Der VBC Züri Unterland wahrt seine Playoff-Chance Die Unterländer bleiben mit einem 3:1-Heimerfolg über City Volley Basel im Rennen um den Einzug ins NLB-Playoff. Auch, weil Trainer Marco Back für einmal aus dem Vollen schöpfen konnte. Peter Weiss

Hier sucht Passeur Robin Muntwyler (am Ball) den Aussenangreifer Malte Stiel (vorne rechts mit der Nummer 18) als Anspielstation Züri Unterland. Später zog Fabio Lunardi als Regisseur lange Zeit die Fäden. Foto: Raisa Durandi

Nach fast zwei Stunden Spielzeit kommt Malte Stiel nah am Netz zum Abschluss und schlägt den Ball haargenau am gegnerischen Doppelblock vorbei – quer übers Feld und unerreichbar für die Basler Verteidigung. Dass der kurz zuvor wieder eingewechselte Aussenangreifer gleich den ersten Matchball für Züri Unterland verwertet und damit für den schnellstmöglichen Schlusspunkt sorgt, ist für ihn auch aus persönlichen Gründen wichtig. Denn nach dem anschliessenden, kurzen Interview verabschiedet sich der 32-jährige, ehemalige Beachvolleyball-Profi höflich, aber bestimmt. «Ich werde in diesen Tagen zum zweiten Mal Vater, es kann jeden Moment losgehen», entschuldigt sich Stiel.