Schleichweg bei Stau am Gubrist – Der Verkehr zwischen Regensdorf und Affoltern wird verlangsamt Darauf hat man in Regensdorf lange gewartet: Der Kanton beruhigt die Affolternstrasse und drosselt das Tempo von 60 auf 50. Anna Bérard

Die Affolternstrasse, hier in Fahrtrichtung Zürich, wird als flankierende Massnahme zum Ausbau der Nordumfahrung Zürich zur quartierorientierten Strasse umgestaltet. Foto: Francisco Carrascosa

Wenn der Verkehr auf der Autobahn im Limmattal stockt, biegen manche auf die Kantonsstrasse durchs Furttal ein. Darüber sind die Anwohnerinnen und Anwohner natürlich nicht glücklich. Eine Kantonsstrasse in Regensdorf hat besonders viel Schleichverkehr zu schlucken. Die Rede ist dabei von der Affolternstrasse, die Regensdorf mit dem Stadtzürcher Quartier Affoltern verbindet.

An einem normalen Werktag sind beim Ortseingang von Regensdorf 7200 Fahrten gezählt worden. Zum Vergleich: Auf der parallel verlaufenden Wehntalerstrasse, die an den Katzenseen vorbei zur Autobahn führt, sind es 25’500 Fahrten täglich. Und am Ortsrand von Regensdorf Richtung Dällikon werden 10’200 Fahrten gezählt.