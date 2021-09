Herr über Pompeji – Der versehentliche Deutsche Die Berufung von Gabriel Zuchtriegel als Direktor des Archäologieparks in Pompeji hat in Italien Wirbel verursacht. Zu jung, zu unerfahren – und warum eigentlich ein Deutscher? Spaziergang durch die Antike. Oliver Meiler aus Rom

Er habe sich schon immer für «altes Gemäuer» interessiert, sagt Gabriel Zuchtriegel. Jetzt leitet er den Park von Pompeji, Fundbüro einer Zivilisation. Foto: Ropi

Es sei, sagt Gabriel Zuchtriegel, als wäre er Papst geworden. Oder Präsident der Vereinigten Staaten. Das sind so die Vergleichskategorien, und einfach verständliche Vergleiche sind in dieser Geschichte nun mal wichtig, der Laie steht ja oft wie ein Esel vor dem Experten. Zuchtriegel ist seit April Direktor des Archäologischen Parks von Pompeji, so etwas wie die Prachtgrube der Antike, das Fundbüro einer Zivilisation. Ein jungenhafter Mann in einem eng geschnittenen, etwas kurz geratenen Sakko, italienisch hoher Hemdkragen. Er spricht leise, jedem dritten, vierten Satz schiebt er einen erklärenden Nebensatz hinterher.