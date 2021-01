Der Vorreiter legt nach Gross ist das Angebot an elektrischen Motorrädern noch nicht. Doch Vorreiter Zero hat sein Angebot deutlich erweitert. Wir sind den Sporttourer SR/S gefahren. Und von der Performance begeistert. Thilo Kozik

Die neue Zero SR/S ist ein begeisternder Sporttourer klassischer Prägung – aber mit einem Elektromotor. Zero

Schon seit 14 Jahren hat sich das US-amerikanische Unternehmen Zero auf elektrische Motorräder spezialisiert. Anfangs wie Tesla bei den Autos belächelt, hat sich das Start-up aus dem kalifornischen Santa Cruz dank des langen Atems zu einem ernst genommenen Hersteller zweirädriger Mobilität gemausert. Und jetzt versuchen die Amis ein bislang von Elektromotorrädern nicht abgedecktes Segment zu erobern: Die neue SR/S ist ein klassischer Sporttourer, nur eben mit einem Elektromotor.

Deshalb kommt die Zero mit einer Vollverkleidung und zweigeteiltem Sitzmöbel, das dem Fahrer tatsächlich ein tourentaugliches Ambiente bietet: In niedrigen 80,5 Zentimeter Höhe ergeben sich auf dem straffen, aber nicht unbequemen Polster entspannte Kniewinkel und ein erstaunlich hoher Lenker, an den sich der Pilot über die etwas zu lang geratene Tankattrappe strecken muss. Wie bei einem normalen Töff wird der Zündschlüssel gedreht, das bunte TFT-Display leuchtet auf, und schon beim ersten Dreh am Gasgriff gehts los. Und wie! Deshalb sollte man zunächst den Fahrmodus «Rain» einlegen, um sich an die nahtlose Kraftentfaltung zu gewöhnen. Über die linke Lenkerarmatur stehen vier werksseitig vorgegebene und ein im Stand über eine kostenlose App frei konfigurierbarer Fahrmodus parat, die Geschwindigkeit, Leistung, Drehmoment und den Grad der Rekuperation und die Traktionskontrolle kombinieren.