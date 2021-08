Replik von Barbara Lüthi - «Der Vorwurf der falschen Ausgewogenheit ist haltlos»

Replik von SRF-Moderatorin Barbara Lüthi – «Der Vorwurf der falschen Ausgewogenheit ist haltlos» «Club»-Moderatorin Barbara Lüthi über den Vorwurf, in der letzten Sendung Covid-Skeptikern zu viel Raum gegeben zu haben. Meinung Barbara Lüthi

Barbara Lüthi (M.) und Wissenschaftler Manuel Battegay (r.), Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg (SVP) und Journalist Reto Brennwald. Zu ihrer Linken sitzen Co-Moderator Sandro Brotz, Michael Bubendorf von den Verfassungsfreunden sowie die Primarlehrerin Prisca Würgler. Screenshot: SRF

Darf SRF das? Eine Diskussion führen mit Menschen, die partout keine Masken tragen? Die die Massnahmen des Bundesrats kritisieren? Die die wissenschaftliche Evidenz zu Corona nicht wahrhaben wollen? Darf das gebührenfinanzierte Fernsehen solche Menschen in eine Sendung einladen?

Wir sind der Meinung: Ja, das dürfen wir. Wir arbeiten journalistisch und reden nicht nur über diese Menschen, sondern wir reden mit ihnen.

Der Basler Infektiologe Manuel Battegay teilt diese Meinung. Er sass als Wissenschaftler im «Club» und sagte etwas, was in den vielen Reaktionen nie erwähnt wird: «Solche Diskussionen mit Massnahmenkritikerinnen und -kritikern sind wichtig, sonst wäre ich nicht in der Sendung. Wir sind als Mediziner auch exponiert – tagtäglich, seit Jahren, gegenüber Leuten, die echt kritische Einstellungen haben. Es ist nicht möglich, sich für die öffentliche Gesundheit einzusetzen, ohne zu spüren, was um einen herum passiert.»