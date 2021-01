Zwischenfall an der Vendée Globe – «Der war so schnell weg, dass ich dachte: Ist das ein Schmuggler?» Kurz vor dem Ziel kracht Weltumsegler Boris Herrmann in einen Fischkutter. Ein Anruf beim Fischer Josu Zaldumbide, der über eine Aussage des Sportlers zum Crash sehr sauer ist. Javier Cáceres

Boris Herrmanns Rennyacht «Seaexplorer» unter Segeln. Foto: Boris Herrmann

Kurz vor dem Ende der Vendée Globe ist Solo-Weltumsegler Boris Herrmann in der Biskaya in einen Fischerkutter gekracht und hat dadurch den Sieg verpasst. Nach Angaben seines Teams passierte der Vorfall am Mittwochabend etwa 90 Seemeilen vor dem Zielort Les Sables-d’Olonne. Der Deutsche blieb unverletzt, seine Jacht «Seaexplorer» wurde beschädigt. Er musste mit reduziertem Tempo zum Ziel. Gewonnen hat am Ende der französische Segler Yannick Bestaven. Der baskische Fischer Josu Zaldumbide, 55, steuerte den Kutter – und äussert sich hier zum Zwischenfall.