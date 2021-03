Altstadt Bülach – Der Warenmarkt erwacht aus der Zwangspause Nach einem Jahr Unterbruch kann in Bülach heute Dienstag wieder ein Warenmarkt stattfinden. Das Angebot ist reduziert, die Erleichterung der Marktfahrer gross. Daniela Schenker



«Hut-Leo», Leonardo Scicchitano, freut sich, der Bülacher Kundschaft endlich wieder seine Waren anbieten zu können. Foto; Francisco Carrascosa

Korbwaren, wohin das Auge reicht. Ein ganzer Lieferwagen voll. Noch bleibt eine knappe Stunde bis zum Marktbeginn in der Bülacher Altstadt. Kurt Gwerder aus dem toggenburgischen Bütschwil ist mitten im Aufbau seines Standes. Das ist viel Arbeit für den Marktfahrer, aber gleichzeitig auch ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität. «Ich weiss schon gar nicht mehr, wie ich die Sachen in die Hand nehmen muss», sagt er. Wie die meisten seiner Berufskollegen hat er ein schlechtes Jahr hinter sich. Die Märkte, die sie besuchen konnten, lassen sich an einer Hand abzählen. Auch sein zweites Standbein, der Vertrieb von Dusch-WCs, sei schlecht gelaufen, sagt Gwerder. «Ich musste fünf von sieben Angestellten entlassen.»