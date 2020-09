Dorfmuseum Hüntwangen – Der Wechsel kam mit der Kartoffel Zur aktuell laufenden Sonderausstellung «Von Revolution bis Melioration» gibt ein Vortrag einen vertieften Einblick in die Entwicklung der Gemeinde Hüntwangen.

Die Sonderausstellung im Dorfmuseum Hüntwangen zeigt die Entwicklung der Bauerngemeinde bis zur Melioration Ende der 1920er-Jahre. Foto: Francisco Carrascosa

Die Ausstellung «Von Revolution bis Melioration» im Dorfmuseum Hüntwangen gibt einen Überblick darüber, wie sich die kleine Rafzerfelder Gemeinde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre wirtschaftlich und landwirtschaftlich entwickelt hat. Zusätzlich zur Austellung findet am Freitag, 11. September, 19.30 Uhr, in der Goldbachschür ein Vortrag mit Historiker Thomas Neukom, Stellvertretender Staatsarchivar, aus Rafz statt.