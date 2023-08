Der Krieger: Als Putin am 24. Februar 2022 die Invasion der Ukraine beginnen lässt, hält sich Prigoschin zurück. Als der Einmarsch der russischen Armee zum Fiasko gerät, bringt sich Prigoschin allerdings wieder ein. Ende März 2022 tauchen Söldner der Wagner-Gruppe an der Front auf, Prigoschin selber zeigt sich Anfang Mai in einem Video vor toten Soldaten.

