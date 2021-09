Motion gegen Elterntaxis – Der Weg zum Halteverbot vor Schulen soll einfacher werden Derzeit ist es für Gemeinden sehr aufwendig, Halteverbote vor Schulen zu errichten. Das soll sich nun ändern. Flavio Zwahlen

Seit dem Schulbeginn nach den Sommerferien hat auch Embrach bei zwei Schulhäusern zeitlich begrenzte Halteverbote eingeführt. Foto: Paco Carrascosa

«Elterntaxis gehören leider zum Alltag in vielen Städten und Gemeinden unseres Kantons. Vor Schulbeginn und nach Schulschluss werden Strassen, Parkplätze, Ein- und Ausgänge zu den Schulräumen blockiert und der Durchgangsverkehr behindert.» Das schreiben die Kantonsratsmitglieder Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP, Opfikon), Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffikon), Judith Anna Stofer (AL, Zürich) und Kathrin Wydler (Die Mitte, Wallisellen) in der Motion, welche sie am Montag eingereicht haben.

Der Verkehrsstau zu Schulbeginn wie auch bei Schulschluss würde Fussgängerinnen und Fussgänger, insbesondere die Schülerinnen und Schüler, behindern und erhöhe das Risiko von Unfällen. «Der Verkehr stellt zudem eine weitere Belastung der Umwelt dar und hindert Kinder und Jugendliche daran, durch das selbstständige Begehen ihrer Schulwege zusätzlich in Bewegung zu bleiben. Der Schulweg spielt zudem für die Entwicklung ihrer Sozialkompetenzen eine wichtige Rolle», schreiben die Kantonsrätinnen und Kantonsräte weiter.