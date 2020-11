Umfahrungsstrasse für Bassersdorf – Der Weg zur Verkehrsentlastung führt durch ein politisches Minenfeld Bassersdorf wartet seit Jahrzehnten auf eine Entlastungsstrasse für den Durchgangsverkehr. Nun keimt Hoffnung auf, aber es gibt auch Ungemach. Und die Gemeindepräsidentin warnt vor taktischen Fehlern. Christian Wüthrich

In Bassersdorf blockieren Blechlawinen morgens und abends seit Jahrzehnten wie hier 2004 die Durchfahrt, und Besserung ist nicht in Sicht. Obwohl der Bau einer Entlastungsstrasse der Gemeinde schon vor bald 50 Jahren vom damaligen Baudirektor des Kantons versprochen wurde. Archivfoto: David Baer

Andernorts scheints plötzlich vorwärtszugehen, während sich der Verkehr in Bassersdorf weiter täglich staut, ohne dass sich daran spürbar etwas ändert. In der 12’000-Einwohner-Gemeinde mit dem grossen Zentrumskreisel fühlt man sich buchstäblich im Stau sitzen gelassen.

Und jetzt sorgt die alte Forderung nach einer Entlastungsstrasse für Furore. Denn der Durchgangsverkehr – und wie man in Bassersdorf am besten damit umgehen sollte – hat nun auch noch zu einem Hickhack zwischen ortsansässigen Kantonsräten geführt.

Thomas Lamprecht (EDU) möchte mit einem Vorstoss im Kantonsparlament mehr Druck auf die Zürcher Regierung machen. Denn während der Kanton in Eglisau im Mai dieses Jahres eben erst ein umfangreiches Umfahrungsprojekt vorgestellt hat und auch für Grüningen bei Hinwil an einer lange herbeigesehnten Verkehrsentlastung gearbeitet wird, scheinen die Bassersdorfer einfach kein Gehör zu finden bei den verantwortlichen Planern, Amtschefs und Politikern in Zürich, so der Eindruck des Unternehmers mit einer eigenen Schreinerei im Dorf.