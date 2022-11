Nach drei Jahren – Der Weihnachtsmarkt ist zurück in der Altstadt von Bülach Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend präsentierte sich die Altstadt von Bülach vorweihnächtlich verzaubert. Und über allem thront die offene Kirche. Ursula Fehr

Es ist Advent, und in Bülach kann der Weihnachtsmarkt wieder in der Altstadt stattfinden. Das war in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona nicht möglich gewesen.

Foto: Michael Trost

Es gibt Momente oder gar Stunden, da erscheint uns die Welt trotz Krieg und Krisen wieder in Ordnung: Niemand ist allein und alle empfinden weihnächtliche Vorfreude. Die Sonne scheint, aber bald dunkelt der intensiv blaue Himmel immer mehr ein, und tausend Lichter lassen die rund 160 Stände erstrahlen. Essen und Trinken im Überfluss, handgemachte Geschenkartikel und glückliche Kinder und Erwachsene. Es ist Weihnachtsmarkt. Die alljährliche Illusion der Erleuchtung – dieses Jahr ist sie besonders willkommen.

Je später der Nachmittag am Samstag, desto mehr Menschen strömen aus allen Richtungen in die Altstadt. Mit Kinderwagen, zum Teil doppelt besetzt, die bald von Weihnachtsmännern oder Einhörnern in Ballonform geschmückt werden. Aufgeregte Kleinhunde müssen in die Tasche oder auf den Arm gehoben werden, denn an vielen Ständen duftet es verlockend: Magenbrot und rosa Zuckerwatte, geräucherter Hirschschinken oder Öpfelchüechli, tibetische Eierspeisen und natürlich die knackigen Grillwürste der Metzgerei Angst. Aus der Gulaschkanone schöpft ein Feuerwehrmann würzige Suppe, einige Stände weiter bietet Jubla (Jungwacht und Blauring) Hotdog am Meter an. Und überall wird Glühwein ausgeschenkt.

Für den grossen Hunger: Hotdog am Meter gibt es bei der Jubla. Foto: Michael Trost

Kein Wunder, müssen sich Papa Michael Ammann aus Oberweningen und seine kleinen Mädchen Leonie und Andrina auf dem rot gepolsterten Samichlausensofa vor dem Rathaus ausruhen. Leonie erklärt: «Wir haben schon Hotdog, Suppe, Chnoblibrot und Marroni gegessen, alles war fein.»

«Samichlaus, du liebe Maa»

Um 17 Uhr machen es sich der Samichlaus und seine beiden Schmutzlis auf dem Sofa gemütlich und hören den vielen Kindern zu, die mehr oder weniger fliessend ihre Sprüchlein flüstern, rufen oder auch singen. Hilfsbereite Eltern lauschen im Hintergrund. Später setzt sich der Samichlaus samt Gefolge in Bewegung und trifft zufällig auf die kostümierten Spielleute von Seldwyla, die ihren heissen Punsch verteilen.

Der Samichlaus wird gleich von zwei Schmutzlis flankiert. Sie hören sich die Sprüchli der kleineren Marktbesucher an. Foto: Michael Trost

Stadträtin Andrea Spycher spaziert mit ihrem Mann durch die immer dichter werdende Menschenmenge und freut sich: «Zuletzt habe ich dieses friedliche Zusammensein in der Altstadt vor drei Jahren genossen. Besonders besinnlich soll es auch in der Kirche sein, davon haben mir schon einige berichtet, da gehen wir noch hin.»

Die offene Kirche wärmt und beruhigt

Wenn auch die farbenfrohen Kirchenfenster locken, so überrascht dann doch der abenteuerlich erleuchtete Innenraum und zeigt die biblische Weihnachtslandschaft in unzähligen Details, vom winzigen Binsenkorb bis zur Krippe im Stall. Der Chor ist mit Sitzkissen und Buntstiften für die Kinder ausgestattet, und im hinteren Schiff der Kirche sitzen Marktbesucherinnen und Marktfahrer zusammen im Kreis und lassen sich ins Licht von Dutzenden von Kerzen sinken.

Man möchte hier noch lange verweilen und durchatmen, der Raum strahlt Geborgenheit und Ruhe aus.

Doch mehr Attraktionen warten draussen, und wieder aufgewärmt – und mit einem Becher Glühwein in der Hand – ist das Konzert der weihnächtlichen Melodien der Heilsarmee ein Vergnügen. Später wärmen selbst gestrickte Amadiesli oder Stulpen vom gegenüber liegenden Stand, und weiter gehts im Strom der Menschen. Eine kleine Frau seufzt: «Gross sollte man sein», und sofort lässt man ihr Raum. Das geniesst sie und ruft zu ihrem Partner: «Komm auch, da ist der schönste Stand!»

Am Stand von Conny Zwahlen gibt es verschiedene Dekoartikel. Foto: Michael Trost

Tatsächlich verzaubert Conny Zwahlen aus Feuerthalen mit ihrem Schatzkoffer voll von bunten selbst geblasenen Glasfigürchen und den geheimnisvollen Buchzeichen ihre Gäste. Brigitte Dambach ist entzückt: «Da kann ich mich jetzt richtig inspirieren lassen, denn ich bastle sehr gern. Von meinen Waldspaziergängen nehme ich jeweils allerlei Tannzapfen heim, sogar von der Insel Elba habe ich einige Fundstücke. Damit dekoriere ich unser Zuhause, drinnen und draussen.»

1 / 6 Gehört zu jedem Weihnachtsmarkt: Glühwein. Foto: Michael Trost

Im nahen Karussell drehen die Kleinen ihre Runden. Zwei Mädchen wechseln vom Töff ins Auto und singen: «Mir wänd no lang nid hei». Die Musik setzt wieder ein, und in der Kutsche sitzt Lea neben ihrer älteren Schwester und nickt mit grosser warmer Kappe um den Lockenkopf im Takt. Ihre Augen strahlen mit sämtlichen Lichtern von Ständen, Kaffeestuben, Kellern und Restaurants um die Wette. Sie winkt, und ihre Eltern erzählen stolz: «Es ist ihr erster Weihnachtsmarkt, Lea ist eineinhalb Jahre alt.»

