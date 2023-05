Afghanische Frauen bei der Essensausgabe in Kabul (13. April 2023). Foto: Wakil Kohsar (AFP)

Ausgerechnet Doha. UNO-Chef António Guterres versammelt Diplomaten aus gut zwei Dutzend Ländern in der katarischen Hauptstadt, um über einen Umgang mit dem Talibanregime in Afghanistan zu beraten. Heikler Ort, bemerkenswerte Runde: Da sitzen unter anderem Amerikaner, Chinesen und Russen an einem Tisch – und können sich tatsächlich noch diplomatisch austauschen, was ja auch für andere Konfliktherde dieser Welt wünschenswert wäre.