Putsch in Burma – Der Widerstand kämpft mit einer Talkshow gegen das Militär Die Junta in Burma ist international isoliert, und die Generäle führen weiter Krieg gegen das eigene Volk. Doch die Opposition gibt nicht auf. David Pfeifer aus Bangkok

Der Hass gegen das Militär ist gross: Ein Demonstrant verbrennt ein Porträt des Militärchefs Min Aung Hlaing in Yangon. Foto: AFP

Am Dienstag hat ein Gericht in Burma Aung San Suu Kyi angehört, die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob die Nobelpreisträgerin und ehemalige regierende Staatsrätin jemals verurteilt werden wird, ist unklar. Sicher scheint zu sein, dass die 76-Jährige nicht freikommen wird, solange die Junta an der Macht bleibt.

Burma befindet sich seit dem Sturz von Aung San Suu Kyi im Chaos. Die Junta kämpft um die Konsolidierung ihrer Macht und hat dabei den Widerstand offensichtlich unterschätzt. Neben den friedlichen Protesten und Streiks, die sich auch mit Waffengewalt nicht niederschlagen liessen, auch wenn seit dem 1. Februar mehr als 1200 Protestierende getötet wurden, sammelt sich täglich mehr bewaffneter Widerstand.