Countryfest in Steinmaur – Der wildeste Westen des Unterlands Mit Marco Gottardi und Vollmond machte die 18. Ausgabe der Steimernights den westlichen Bezirk ziemlich wild. 3000 Besucher frönten dem Contrysound. Werner Bucher

Marco Gottardi und The Silver Dollar Band sind seit der allerersten Ausgabe das Zugpferd der Steinmernights. Foto: Balz Murer

Breitbeinig, Stiefel aus Schlangenhaut, abgewetzte Jeans, kariertes Hemd, schwarzes Gilet, den typischen Stetson auf dem Kopf, Fünftagebart und braun gegerbtes Gesicht. So stellt man sich einen Cowboy vor, wenn er nach harter Arbeit den Saloon betritt. Und just in diesem Outfit ist auch Marco aus Herisau am Wochenende für die Steimernights angereist, um zwei heisse Nächte mit Countrysound zu verbringen. Nicht mit dem Pferd zwar, dafür mit dem Ford Mustang.