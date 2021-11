Tipps gegen die Kälte – Der Winter kommt! So halten Sie sich auf dem Velo warm Piratenlook, Robidog-Säckchen und kurze Shorts: wie das Pendeln auf dem Rad auch bei garstigem Wetter Spass macht. Pia Wertheimer

Der Kopf: Unbedingt mehr als nur der Helm

Der Velohelm ist auch im Winter unabdingbar, er schützt aber nicht vor Wind und Nässe. Dafür braucht es mehr Stoff. Wie viel, ist individuell, schliesslich kann beispielsweise eine volle Haarpracht gegen Kälte schützen. Die zusätzliche Kopfbedeckung ist aber auch Geschmacksache – wer den Piratenlook mag, wählt eine Bandana, Nostalgiker setzen auf ein aus der Profiwelt bekanntes Renncap, und wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt eine Sturmhaube.

Barbara Pfister, Textil-Expertin bei Veloplus, setzt ihrerseits auf weniger Stoff: «Weil die Stirn und die Ohren besonders exponiert sind, gehört in der Übergangszeit ein Stirnband zur Standardausrüstung», sagt sie. Wer sich noch weniger einpacken will, wählt Ohrenwärmer, die sich an den Helmbändeln befestigen lassen.