Schnee in der Region – Der Winter meldet sich zurück Der April macht seinem Namen alle Ehre und macht wettermässig, was er will. Im Moment präsentiert er sich im weissen Kleid. Gesucht werden Leserfotos. Renato Cecchet

Der Blick vom Krähstelwald in Buchs Richtung Regensdorf präsentierte sich sonnig. Foto: Anna Bérard

Der Winter gibt sich trotz Frühlingszeit noch nicht geschlagen. Schneetief Ulli aus dem Norden Europas beschneit die Region und zieht die Landschaft weiss an. Der April macht wettermässig im Moment wirklich, was er will. Spätestens ab Donnerstag steigen aber die Temperaturen wieder an und machen der weissen Pracht den Garaus.

Auch Bülach wachte in weiss auf. Foto: Andrea Söldi

In Wallisellen herrscht definitiv auch kein Bikiniwetter. Foto: Daniela Schenker

In Zürich-Leimbach präsentierte sich nach heftigem Schneetreiben wieder die Sonne. Foto: Renato Cecchet

