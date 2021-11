Erster Schnee im Unterland – Der Winter schickt einen weissen Gruss in die Region Offiziell beginnt der Winter zwar erst in knapp einem Monat. Die Vorboten sind aber schon da. Martin Liebrich

In Freienstein liegt der erste Schnee der Saison. Foto: Sibylle Meier

Der Freitagmorgen brachte dem Zürcher Unterland ein winterliches Aufwachen. Die ersten Schneeflocken schafften es bis in die Niederungen – und sie blieben dort sogar liegen. So war die Region schliesslich mit einer dünnen Schicht Schnee überzogen. Zum Schlitteln reichte dies noch ebenso wenig wie als Grundlage für den Skilift Regensberg, der sich in neuen Händen befindet und der heuer wieder laufen soll, so Frau Holle will. Für den einen oder anderen Schneeball war es aber immerhin genug.

Blick aus den Rebbergen auf Freienstein. Foto: Sibylle Meier Die Landschaft präsentierte sich leicht verzuckert. Foto: Sibylle Meier Zum Schlitteln reichte es noch nicht. Foto: Sibylle Meier 1 / 3

Laut SRF Meteo lag die Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Meter. Und weil derzeit eine Kaltfront über die Alpennordseite zieht, könnte die weisse Pracht noch ein paar Stunden oder sogar Tage liegen bleiben.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.