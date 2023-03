Stadtrat teilt mit – Der Wirtschaftsbeirat Bülach erhält neue Mitglieder Vom Wirtschaftsbeirat lässt sich der Stadtrat Bülach beraten. Jetzt wurden zwei neue Mitglieder gewählt.

Der Bülacher Stadtrat hat Dr. Doris Benz (CEO Spital Bülach AG) und Dr. Jürgen Pochert (CEO Biotronik AG, Bülach) als neue Mitglieder des Wirtschaftsbeirats gewählt. Dies teilt er aktuell mit. Der Wirtschaftsbeirat berät den Stadtrat in Wirtschaftsfragen. Dr. Jürgen Pochert ersetzt Dr. Alexander Uhl, welcher ins Ausland abberufen worden ist. Mit Dr. Doris Benz ist nun wieder eine Vertretung der Spital Bülach AG, der grössten Arbeitgeberin in Bülach, im Wirtschaftsrat dabei. Bereits der frühere Spitaldirektor war Mitglied des Wirtschaftsbeirats. Aus dem Rat scheidet auch Gianni Moor als Mitglied aus, da er nicht mehr in Bülach für die Mageba SA als CEO tätig ist.

red

