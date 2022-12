Brasilien reagiert auf das Aus – «Der Zaubertraum ist vorbei» Nach der Niederlage im WM-Viertelfinal gegen Kroatien schreiben Brasiliens Tageszeitungen von Tites Fehlern und einer Liste, auf der auch Neymar steht. Samuel Waldis

Neymar und Brasilien verpassen den sechsten WM-Titel für Brasilien. Nach dem Viertelfinal gegen Kroatien reisen sie nach Hause. Foto: Pavel Golovkin (Keystone)

Brasilien scheitert an der WM in Katar im Viertelfinal an Kroatien. «Der Traum vom sechsten WM-Titel ist auf 2026 verschoben» titelt die brasilianische Tageszeitung «O Globo». «Folha de S. Paulo» schreibt von der «brasilianischen Verzweiflung», und für die «Gazeta do Povo» ist «der Zaubertraum vorbei».

Brasilien war der grosse Favorit in Katar und der Titel eigentlich mehr als nur ein Traum. Eine Art Erwartung fast, in Brasilien sowieso. Doch steht Brasilien ein europäisches Team gegenüber, dann ist die Statistik bescheiden. «Estado de Minas» erinnert daran: «Brasilien hat gegen Europäer seit 2002 kein K.-o.-Spiel an einer WM mehr gewonnen.»

«Die Tite-Ära ging diesen Freitag auf melancholische Weise zu Ende.» «Correio Braziliense»

Begonnen hatte der Tag einigermassen harmlos. Die Redaktorinnen des «Correio Braziliense» hatten noch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, dass der englische Schiedsrichter Michael Oliver dem unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro gleiche. Ein paar Stunden später schreibt die Tageszeitung: «Die Tite-Ära ging diesen Freitag auf melancholische Weise zu Ende.»

«Estadão» schaltet kurz nach Schlusspfiff einen Artikel auf mit dem Titel «Tites sieben Fehler bei der WM in Katar». So sei der Trainer zum Beispiel nervös geworden, als Neymar in der Gruppenphase ausfiel, etwa gegen die Schweiz. Und er habe keinen Spieler darauf vorbereitet, bei einem Ausfall Neymars das Kommando zu übernehmen. Bei der Niederlage gegen Kroatien stand Neymar allerdings auf dem Platz.

«Welche Spieler sollen sich nach der WM in Katar von der Seleção verabschieden?» «Estadão»

Neymar steht bei «Estadão» auf einer Liste. Einer Liste, die folgende Überschrift trägt: «Welche Spieler sollen sich nach der WM in Katar von der Seleção verabschieden?»

Gemäss dieser Zeitung könnte es also sein, dass Neymar bei der WM in den USA 2026 nicht mehr dabei sein wird. Spätestens dann müsste Brasilien den Titel gewinnen. Sonst bricht das Team einen Rekord, den es gegen Kroatien egalisiert hat. Daran erinnert das «Jornal do Brasil»: Nur einmal hatte Brasilien nach einem Titelgewinn fünf Weltmeisterschaften lang keine WM mehr gewonnen: zwischen 1970 und 1994. Jetzt, 2022 und nach dem WM-Titel 2002, ist es wieder so weit.

Und damit geben wir das Wort nochmals der Tageszeitung «Estadão». Sie hat am Tag der Niederlage gegen Kroatien einen Artikel vom Mai aktualisiert und nochmals aufgeschaltet. Der Titel: «Wie bringt man Kindern den Umgang mit Niederlagen und Siegen im Sport bei?»

Der Artikel könnte zur Pflichtlektüre für eine ganze Nation werden.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

