Nachwuchs für Naturschutzprojekt – Der Zoo Zürich züchtet seltsame Käuze für Österreich Habichtskäuze können in der Schweiz nur in Gefangenschaft beobachtet werden. Drei sind in diesen Tagen neu im Zoo Zürich angekommen. Hélène Arnet

Noch neu in Zürich: Der mit einer Flügelspannweite von bis zu 125 Zentimetern imposante Habichtskauz. Foto: Zoo Zürich

Zumindest das Männchen ist ein seltsamer Kauz. Nun hätte er ein neues Weibchen in Kurzflugdistanz, doch macht es eher einen gelangweilten, ja schläfrigen Eindruck. Auch das Weibchen gähnt und schliesst die Augen. Noch müde von der Reise?

Im Zoo Zürich sind in diesen Tagen drei Habichtskäuze angekommen. Ihr Nachwuchs soll dereinst in den Wienerwald oder ins Wildnisgebiet Dürrenstein ausfliegen.

Grosses Auswilderungsprojekt in Nachbarländern

Die imposanten Eulen waren in der Schweiz nie heimisch, in Österreich und Deutschland hingegen schon. Nur sind sie dort Mitte des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Wie der Zoo Zürich am Mittwoch ausführte, hofft er auf Jungtiere, die er an ein grosses Auswilderungsprojekt abgeben wird, das seit 2009 im Gang ist.