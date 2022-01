Bäckerei verlegt Produktion – Der «Zopfbeck vo Züri» backt bald in Regensdorf Die Bäckerei Hausammann verlegt ihre Backstube von Zürich nach Regensdorf. 20 verschiedene Brote und Zöpfe gibt es ab Frühling im neuen Verkaufsladen mit Café. Anna Bérard

Das Bäcker-Konditorin-Paar Reto und Ellen Hausammann backen den Zopf bald nicht mehr an der Universitätsstrasse in Zürich, sondern in Regensdorf. Foto: Sibylle Meier

Brot nach alter Väter Sitte gebacken ist das Erfolgsrezept von Reto Hausammann. Das erlaubt ihm, in eine neue Produktionsstätte in Regensdorf zu investieren: eine mit doppelter Fläche für die Backstube und die Herstellung von Confiserie, Glace und Traiteurspezialitäten. Seine fünf Filialen ergänzt er um ein weiteres Verkaufslokal mit Café bei der neuen Produktionsstätte. Der Standort ist der Rägi-Märt in der Nähe des Bahnhofs, unter einem Dach mit einem Coop-Supermarkt und einer Pizzeria.

Was sein Grossvater Walter 1937 an der Universitätsstrasse 88 in Zürich begann, führte der Vater Daniel weiter. Reto Hausammann übernahm das elterliche Geschäft im Jahr 2002. Was alle drei Generationen auszeichnet, ist solides Handwerk gepaart mit Leidenschaft und grossem Einsatz. So erzählt der 53-jährige Bäcker mit strahlenden Augen von Brühstücken und Vorteig, die seinen Broten ausgezeichneten Geschmack verleihen.