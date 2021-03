Patrick Geering zur Cupblamage – Der ZSC-Captain spricht Klartext Das 2:5 gegen den SC Bern zeigt den ZSC Lions ihre aktuellen Limiten auf. Patrick Geering sagt: «Klasse bringt nichts, wenn du nicht chrampfst.» Simon Graf

Die Masken verbergen die Enttäuschung nicht: Die ZSC Lions nach dem Cupfinal. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Derweil die maskierten Berner Spieler am Sonntag spät im leeren Hallenstadion in Richtung einer imaginären Fankurve ihren Cupsieg bejubelten, stellte sich ZSC-Captain Patrick Geering mit zerknirschter Miene den Fragen. «Wenn du so viele Tore bekommst, musst du nicht lange nach Ursachen suchen: Dann haben wir einfach defensiv nicht erfüllt. Fünf Tore, das ist inakzeptabel.» Geering hielt inne und fügte an: «So wird es für uns ein schwieriges Playoff. Dann müssen wir ganz viele Tore schiessen, damit wir nur schon einen Blumentopf gewinnen.»

