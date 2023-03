Der Schatten

Das Playoff bildet den Höhepunkt der Schweizer Eishockey-Saison. Und doch wird uns immer wieder bewusst: Sport ist höchstens die schönste Nebensache der Welt. Unmittelbar vor diesem Halbfinal gab Biels-Trainer Antti Törmänen bekannt, erneut an Krebs erkrankt zu sein. Der Finne, der bereits 2020 einen Gallenblasenkrebs mit Chemotherapie bekämpfen musste, wird sich unmittelbar nach Saisonende wieder in medizinsche Behandlung begeben. Mein Kollege Marco Oppliger war am Mittwoch in Biel und berichtet hier, wie Spieler und Verantwortliche mit dieser belastenden Nachricht umgehen (Abo). Wir wünschen Antti Törmänen alles Gute!