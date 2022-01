Rücktritt nach 19 Jahren – Der Zürcher Kantonsrat Thomas Vogel hört auf Der FDP-Politiker möchte sich wieder auf seine berufliche Laufbahn konzentrieren. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.

Tritt nach 19 Jahren zurück: FDP-Kantonsrat Thomas Vogel. Foto: Reto Oeschger

Er vertrat die FDP während 19 Jahren im Zürcher Kantonsrat. Nun tritt Thomas Vogel – eben 50-jährig geworden – zurück, wie in der Kantonsratssitzung am Montagmoren verlesen wurde und wie die FDP Bezirk Pfäffikon mitteilt. Vogel wolle sich wieder auf seine berufliche Laufbahn und verschiedene Mandate konzentrieren können, heisst es weiter.

Jurist Vogel arbeitet am Bezirksgericht Zürich in der Geschäftsleitung. Daneben ist er Geschäftsleitungsmitglied beim Automobilclub der Schweiz und sitzt im Stiftungsrat des Kinderspitals Zürich. In der FDP des Kantons Zürich ist er Vizepräsident. Ob seine politische Karriere mit seinem Rücktritt abgeschlossen ist, liess Vogel am Montag an seiner wohl drittletzten Kantonsratssitzung offen. Möglich wäre im Herbst 2023 allenfalls eine Kandidatur für den Nationalrat.

Weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzt

Vogel wurde 2003 in den Kantonsrat gewählt. Während fünf Jahren war er Mitglied und Vizepräsident der Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit. Von 2008 bis 2019 amtete er als FDP-Fraktionspräsident und war Mitglied der Geschäftsleitung des Kantonsrates.

Er ist ein guter Redner, der in den letzten zweieinhalb Jahren aber eher selten aufgetreten ist. Im Kantonsparlament wird er weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzt wegen seiner ausgleichenden Art und seines feinen Humors.

2014 und 2019 kandidierte Vogel auch für den Regierungsrat. 2014 blieb er in der internen Ausmarchung gegen Carmen Walker Späh knapp hängen. 2019 war er neben Walker Späh der zweite FDP-Kandidat. Er schaffte es aber nicht, den Sitz des abtretenden FDP-Regierungsrats Thomas Heiniger zu verteidigen. Vogel wurde überraschend von Martin Neukom (Grüne) geschlagen.

Andreas Juchli wird im Kantonsrat auf Vogel folgen. Juchli ist Arzt und seit neun Jahren Präsident der FDP Bezirk Pfäffikon. Er engagiere sich unter anderem als Kopräsident der Fachkommission Gesundheit und Soziales bei der FDP Kanton Zürich, teilt die Partei weiter mit.

tif/sch

