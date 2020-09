Käme als bester Film ab 2024 wohl nicht mehr in Frage: «Titanic» mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Alamy

Man stelle sich vor: «Casablanca», «Amadeus», «Titanic» oder «The Silence of the Lambs» - wohl keiner dieser Filme würde als Oscargewinner mehr in Frage kommen, jedenfalls nicht nach den neuen Akademieregeln, die ab 2024 für die Kategorie «Bester Film» gelten.